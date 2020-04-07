Появилось видео Aurus-кабриолета синего цвета

В сети распространили видео, в котором засняли кабриолет марки Aurus, который имеет кузов не черного, а синего цвета.

Сейчас известно, что всего было создано пять экземпляров кабриолетов, два из которых предназначены для частных лиц, а три это парадные экземпляры, у которых даже нет VIN-номеров.

Последние перемещают на парады с помощью эвакуаторов и они же увозят машины обратно. Ранее было известно, что кабриолеты выкрашивают в черный цвет, но похоже один из честных кабриолетов выкрашен в синий цвет, а заметили его на автомойке.

Видео оказалось в распоряжении сообщества Aurus Motors в соцсети VK.com. Напомним, что технически кабриолет идентичен седану и приводится в движение гибридной установкой с 4,4-литровым ДВС.

Среди трансмиссии выступает 9-скоростной автомат. Самым ярким отличием кабриолета от седана является наличие «парадного» режима движения, когда скорость ограничена 20 к/ч.