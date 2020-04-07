На то, что в России снизилась стоимость подержанных авто обратили внимание аналитики Drom.ru. Они изучили базу, в которой содержится более 1 млн объявлений о продажи машин, и сравнили их стоимость в сравнении с первым кварталом 2019 года.

Так, оказалось, что Renault Logan, Mitsubishi Outlander, Kia Rio, Skoda Octavia и Toyota RAV4 в целом за год подорожали на 6-18% в зависимости от модели.

При этом за последние полтора месяца было зафиксировано существенное снижение стоимости.

Toyota Corolla и Ford Focus стали дешевле на 3,0 и 4,5%, а среди отечественных моделей сильнее упали в цене «Лада Самара» (-7%), «Лада Калина» и «Лада Приора» — по 5%.