Подержанные автомобили подорожают в России вслед за новыми

Изменение стоимости нефти, а также обвал рубля скажется не только на первичном авторынке, где произойдет массовое подорожание автомобилей, но и на вторичном.

Руководитель направления исследований рынка подержанных машин аналитического агентства «Автостат» Данил Пивоваров в общении с журналистами Autonews.ru рассказал, что авто на вторичном рынке станут дороже сразу же после изменений цен на первичном.

При этом отмечается, что обычно в первые два месяца после подорожания новых машин, подержанные прибавляют в цене не много, но в течении полугода или чуть больше процент роста сравнивается с рынком новых авто.

То есть в России подержанные автомобили существенно подорожают ближе к концу года.

В первую очередь станут дороже популярные на рынке модели и иномарки, при этом серьезного изменения стоимости отечественных машин не ожидается.

По предварительным оценкам экспертов, стоимость новых авто повысится на 5-10% в ближайшие месяцы, тогда как концу года в сравнении с началом показатель может составит 15%.