Всю прошлую неделю автопроизводители находились в режиме простоя, связанного с указом президента РФ.

Российский автопром возвращается к работе несмотря на продление режима нерабочих дней.

Например, производственные площадки Sollers во Владивостоке, Ульяновске и Татарстане возобновят свою работу в ближайшие дни.

Частично будет возобновлен выпуск автомобилей на заводах «АвтоВАЗа», а также с 6 апреля запускает выпуск продукции «КамАЗ».

Все предприятия возобновят работу в соответствии с новыми правилами, а как только они будут соблюдены, так и завод сможет выпускать автомобили.

В том числе речь идет и о соблюдении социальной дистанции в производственных цехах.

В «КамАЗе» же отметили, что они теперь могут снова начать обеспечение экстренных служб техникой.