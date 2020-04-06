Всю прошлую неделю автопроизводители находились в режиме простоя, связанного с указом президента РФ.
Российский автопром возвращается к работе
06.04.2020 14:06
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Российский автопром возвращается к работе несмотря на продление режима нерабочих дней.
Например, производственные площадки Sollers во Владивостоке, Ульяновске и Татарстане возобновят свою работу в ближайшие дни.
Частично будет возобновлен выпуск автомобилей на заводах «АвтоВАЗа», а также с 6 апреля запускает выпуск продукции «КамАЗ».
Все предприятия возобновят работу в соответствии с новыми правилами, а как только они будут соблюдены, так и завод сможет выпускать автомобили.
В том числе речь идет и о соблюдении социальной дистанции в производственных цехах.
В «КамАЗе» же отметили, что они теперь могут снова начать обеспечение экстренных служб техникой.
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