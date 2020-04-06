Предприятие немецкой компании с 6 апреля возобновляет свою работу, но теперь она будет организована по-другому.

О том, что подмосковный завод Mercedes-Benz снова начинает работать заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он выразил надежду, что спрос на автомобили этой марки останется прежним.

При этом было отмечено, что все предприятия в Подмосковье могут работать, но работа теперь будет организована по-новому с учетом ситуации в стране, связанной с коронавирусом.