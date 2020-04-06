Предприятие немецкой компании с 6 апреля возобновляет свою работу, но теперь она будет организована по-другому.
Подмосковный завод Mercedes-Benz снова начинает работать
06.04.2020 13:54
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О том, что подмосковный завод Mercedes-Benz снова начинает работать заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Он выразил надежду, что спрос на автомобили этой марки останется прежним.
При этом было отмечено, что все предприятия в Подмосковье могут работать, но работа теперь будет организована по-новому с учетом ситуации в стране, связанной с коронавирусом.
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