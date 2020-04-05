Эксперты оценили успехи Skoda Rapid и Volkswagen Polo

В этом году на российском рынке появились или появятся обновленные версии моделей Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

Обновленный Rapid стал богаче, в том числе и за счет более расширенного списка оборудования. Соответственно его стоимость выросла.

Также недавно был представлен и модернизированный Volkswagen Polo, который теперь стал лифтбеком, а по сути представляет собой перелицованный Rapid.

То есть по сути на рынке с лета этого года будет представлено две практически идентичные машины.

Журналисты «Российской газеты» обратились к экспертам, чтобы те оценили перспективы автомобилей. В результате эксперты рассказали, что в условиях кризиса и падающего, в том числе и на фоне коронавируса авторынка, Skoda Rapid будет проигрывать Polo за счет большей стоимости.

Но с другой стороны он имеет лучшую оснащенность, а еще в автомобиле яркий и стремительный силуэт.

Что касается Volkswagen Polo, то эксперты предрекают ему успех, и возможно этот автомобиль окажется самым продаваемым среди моделей Volkswagen в России. А вот позиции Rapid, как уверяют специалисты, останутся на прежнем уровне.