О том, что к выходу готовится компактный кроссовер от премиального бренда Genesis было известно ранее, а вот о появлении универсала стало известно только теперь.

Genesis анонсировал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70, опубликовав тизерное изображение. При этом подробности о проектах раскрывать не стали.

Пока известно, что Genesis GV70 это будет компактный кроссовер на базе седана G70. Он выйдет в 2021 году, тогда как вариант G70 с кузовом Shooting brake появится немного позже.

Также на изображении можно заметить очертания хэтчбека и спортивного купе, концепты которых ранее компания уже демонстрировала.

Напомним, что недавно автопроизводитель представил G80 нового поколения.