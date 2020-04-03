О том, что к выходу готовится компактный кроссовер от премиального бренда Genesis было известно ранее, а вот о появлении универсала стало известно только теперь.
Genesis анонсировал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70
03.04.2020 23:05
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Genesis анонсировал универсал Genesis G70 и кроссовер GV70, опубликовав тизерное изображение. При этом подробности о проектах раскрывать не стали.
Пока известно, что Genesis GV70 это будет компактный кроссовер на базе седана G70. Он выйдет в 2021 году, тогда как вариант G70 с кузовом Shooting brake появится немного позже.
Также на изображении можно заметить очертания хэтчбека и спортивного купе, концепты которых ранее компания уже демонстрировала.
Напомним, что недавно автопроизводитель представил G80 нового поколения.
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