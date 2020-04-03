Автомобили Toyota в России подорожали

Максимальное удорожание произошло внедорожника Land Cruiser 200, ценник на которых в базовом исполнении увеличился на 110 тыс. рублей.

Японская компания на территории РФ переписала цены на большинство своих автомобилей. Сумма удорожания в зависимости от модели и комплектации составила 29-110 тыс. рублей.

Меньше всего прибавил в цене Toyota Corolla – 29 тыс. рублей.

Среди моделей, которые теперь продаются по увеличенной стоимости помимо Land Cruiser 200 и Toyota Corolla еще оказались Toyota Camry, C-HR, RAV4, Land Cruiser Prado, Highlander и Fortuner.