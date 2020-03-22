В Toyota рассказали, какие RAV4 покупают россияне

Toyota RAV4 в 2019 году на глобальном рынке стал самым популярным кроссовером.

В России эта модель тоже пользуется большим спросом. За последних три месяца RAV4 на нашем рынке занимает долю 19,4% в своем сегменте.

За первые два месяца 2020 года в России было продано 6 302 ед. RAV4, а в декабре дилеры японской марки реализовали 4 964 ед. кроссоверов.

С начала старта продаж нового поколения RAV4 в России было продано 14 862 кроссоверов.

На основании этих продаж автопроизводитель рассказал, какие комплектации пользуются спросом у россиян.

Как оказалось при выборе нового Toyota RAV4 предпочтение отдают полному приводу — Dynamic Torque Control или Dynamic Torque Vectoring, причем у второго типа полного привода доля 40% от общего количества проданных полноприводных автомобилей.

Что касается переднеприводных версий, то в общих продажах их доля составляет всего 19,8%.

Если говорить о ДВС, то тут клиенты отдают предпочтение 2,0-литровому агрегату. Его доля в общих продажах 66,4%, тогда как у 2,5-литрового мотора – 33,6%.



Наиболее популярной версией стала комбинация 2,0-литровый мотор, вариатор и полный привод.

На такой комплектации остановило свой выбор 60% покупателей. Самая популярная комплектация «Комфорт», причем ей отдают предпочтение не зависимо от объёма двигателя.

Также пользуется спросом комплектации «Престиж» с 2,0-литровым двигателем вариатором и полным приводом.