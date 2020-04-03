Простой на заводе Nissan в Петербурге продлен до конца апреля

Кроме этого, в компании Nissan заявили о временном прекращении работы московского представительства.

Автопроизводитель Nissan в России действует в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.

Накануне глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля, что связано коронавирусом.

Стоит отметить, что простой продлевается и на российском предприятии Toyota.

Напомним, что на заводе Nissan в Петербурге осуществляется сборка кроссоверов Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.