Кроме этого, в компании Nissan заявили о временном прекращении работы московского представительства.
Простой на заводе Nissan в Петербурге продлен до конца апреля
03.04.2020 21:24
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Автопроизводитель Nissan в России действует в соответствии с указом президента страны Владимира Путина.
Накануне глава государства объявил о продлении нерабочих дней до конца апреля, что связано коронавирусом.
Стоит отметить, что простой продлевается и на российском предприятии Toyota.
Напомним, что на заводе Nissan в Петербурге осуществляется сборка кроссоверов Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.
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