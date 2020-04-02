Недавно сообщалось, что модельный ряд Лада подорожал на сумму от 5 до 9 тыс. рублей.
«АвтоВАЗ» предлагает скидки на Lada в апреле
02.04.2020 11:00
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При этом автопроизводитель не отменил действие специальных программ и предложений в апреле.
Благодаря им можно получить дополнительную скидку при покупке автомобилей, которая может составить от 10 тыс. до 189,6 тыс. рублей в зависимости от модели.
Так, например, по программе трейд-ин скидка может составить от 20 до 50 тыс. рублей, а скидка от 20 до 40 тыс. рублей может быть при условии использования программы «LADA Finance», «LADA Leasing» или «LADA в такси», а также «Сделка года от LADA».
Еще клиенты российской компании могут воспользоваться льготными программами «Первый» или «Семейный» автомобиль.
Отдельная сидка в размере от 10 до 35 тыс. рублей предлагается на автомобили 2019 года выпуска.
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