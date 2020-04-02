«АвтоВАЗ» предлагает скидки на Lada в апреле

При этом автопроизводитель не отменил действие специальных программ и предложений в апреле.

Благодаря им можно получить дополнительную скидку при покупке автомобилей, которая может составить от 10 тыс. до 189,6 тыс. рублей в зависимости от модели.

Так, например, по программе трейд-ин скидка может составить от 20 до 50 тыс. рублей, а скидка от 20 до 40 тыс. рублей может быть при условии использования программы «LADA Finance», «LADA Leasing» или «LADA в такси», а также «Сделка года от LADA».

Еще клиенты российской компании могут воспользоваться льготными программами «Первый» или «Семейный» автомобиль.

Отдельная сидка в размере от 10 до 35 тыс. рублей предлагается на автомобили 2019 года выпуска.