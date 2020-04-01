Об удорожании Лад было известно еще в марте, а теперь стало известно, насколько стали дороже автомобили.

С 1 апреля АвтоВАЗ увеличил цены на все автомобили Lada на сумму от 5 до 9 тыс. рублей. По какой причине произошло удорожание, не уточняется.

С начала апреля стоимость седана Lada Granta теперь стартует с отметки 460 900 рублей, что на 5 тыс. рублей больше.

Весты подорожали на семь тысяч рублей, а внедорожник 4х4 теперь обойдется на 6 тыс. рублей дороже.

Больше всех прибавили в цене Vesta SW, Vesta SW Cross и XRAY Cross, которые стали дороже на 9 тыс. рублей.