АвтоВАЗ остановил сборку модели Lada Xray Cross

Поставки компонентов не могут осуществляться из-за остановки предприятий по их выпуску из-за коронавируса.

Запасы компонентов для автомобиля Lada Xray Cross на исходе, поэтому конвейер и остановили. При этом обычные версии модели по-прежнему остаются на конвейере.

При этом есть данные, что по причине нехватки комплектующих скоро прекратится сборка автомобилей Renault Logan и Sandero, тогда как выпуск Kalina и Granta, а также машин Datsun осуществляется в штатном режиме.