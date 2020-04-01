Самый продаваемый кроссовер Haval заменят новой моделью

Речь идет о кроссовере Н6, который является одним из самых продаваемых автомобилей бренда.

Как выяснилось, Haval заменит этот автомобиль совершенно новой моделью, о чем стало известно благодаря утечке в сеть скриншота маркетингового плана.

Некая модель с обозначением B01 придет на смену H6, но не сразу. В плане указано, что B01 выйдет и будет продаваться некоторое время наряду с Н6.

Основной для новинки станет новая платформа. Подробности о модели пока не раскрывают. Что касается Н6, то он впервые вышел на рынок в 2011 году и в 2017 году он пережил смену поколений.

Этот кроссовер является и одним из самых востребованных китайских автомобилей в России. В нашей стране его продают по цене от 1 148 000 рублей.