Самые продаваемые автомобили китайских марок в России назвали по итогам их продаж за период январь-февраль 2020 года.

В отчетный период россияне купили 6 241 китайский автомобиль, из которых 95% это кроссоверы. Собственно кроссоверы и стали самыми популярными китайскими авто в рейтинге топ-10.

Geely Atlas назван самым популярным китайским автомобилем в РФ, так как его объёмы продаж составили 1 053 экземпляра.

На второй строчке оказался Haval F7 с результатом 1 016 ед., а в тройке лидеров оказался Haval F6 – 819 проданных штук.

Следующие два места заняли Changan CS35Plus и Chery Tiggo 4, которые разошлись тиражом в количестве 516 экземпляров каждый.

В десятке еще оказались: Geely Emgrand X7 (227 ед.), Haval F7x (331 ед.), Chery Tiggo 7 (187 ед.) DFM AX7 (168 ед.) и Haval H2 (159 ед.).