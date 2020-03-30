Автопром Китая столкнулся с проблемой низкого спроса

Автомобильная промышленность Китая начала страдать из-за коронавируса, который не только повлиял на работу всех компаний, но и стал причиной низкого спроса на товары и автомобили.

Как стало известно, автопром Китая возобновил выпуск машин уже на 97%, но теперь появилась новая проблема – автомобили почти не продаются.

Из-за этого автопроизводители начинают рассматривать возможность сокращения объемов производства.

Компании сначала заполнят склады, а если ситуация с продажами не улучшится, то на заводах начнут сокращать объёмы выпуска и вводить дополнительные выходные.