Было отмечено, что с начала года коронавирус нарушил нормальный режим работы автомобильной отрасли, а потребительский спрос и вовсе оказался парализованным.

Китайский авторынок из-за коронавируса рухнул на 82% в феврале, когда было продано 240 тыс. пассажирских автомобилей.

В первые два месяца года объёмы продаж машин на рынке КНР составили 1 млн 831 ед., что на 43,6% меньше.

В пределах от 70 до 80% падение продаж было зафиксировано у таких крупных компаний как SAIC Motor Corp, Great Wall Motor Co, Honda Motor Co, Nissan Motors Co, Toyota Motor Corp, а также Zhejiang Geely Holding Group Co.