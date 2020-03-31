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АвтоВАЗ запатентовал новую приборную панель и ручной тормоз

Новости
31.03.2020 08:37
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В базе Федерального института промышленной собственности были опубликованы новые патенты российского автогиганта.

Опубликовали их только сейчас, но заявки на патенты были поданы еще в августе прошлого года.

Так, «АВТОВАЗ» запатентовал новую панель приборов и узел ручника, причем панель приборов уже устанавливают на отечественный внедорожник – Lada 4х4.

Напомним, в обновленной Lada 4х4 новая не только панель приборов, так как еще был изменен блок управления климатической установкой, новые передние сиденья и многое другой.

Внешнее Lada 4х4 не изменилась. Напомним, сейчас компания «АВТОВАЗ» готовит обновленную «Ниву».

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