В базе Федерального института промышленной собственности были опубликованы новые патенты российского автогиганта.
АвтоВАЗ запатентовал новую приборную панель и ручной тормоз
31.03.2020 08:37
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Опубликовали их только сейчас, но заявки на патенты были поданы еще в августе прошлого года.
Так, «АВТОВАЗ» запатентовал новую панель приборов и узел ручника, причем панель приборов уже устанавливают на отечественный внедорожник – Lada 4х4.
Напомним, в обновленной Lada 4х4 новая не только панель приборов, так как еще был изменен блок управления климатической установкой, новые передние сиденья и многое другой.
Внешнее Lada 4х4 не изменилась. Напомним, сейчас компания «АВТОВАЗ» готовит обновленную «Ниву».
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