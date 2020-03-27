Названа цена на Lada XRAY Cross в версии Instinct

Эксклюзивная комплектация автомобиля была отправлена в производство еще 18 февраля.



Для заказа LADA XRAY Cross Instinct должен стать доступен уже со следующей недели, а пока в Сети сообщили, во сколько обойдется новинка.

По информации «Автоброкера», Lada XRAY Cross в версии Instinct обойдется в 1 033 900 рублей, тогда как базовая комплектация автомобиля предлагается по цене от 767 900 рублей.

Lada XRAY Cross Instinct будет самая дорогая версия модели с черной крышей, особыми элементами экстерьера, глянцевыми корпусами боковых зеркал, новыми колесными дисками и мультимедийной системой с поддержкой системы «Яндекс.Авто».

Версия под названием Instinct будет и самой богато оснащенной среди других комплектаций XRAY.