Этот минивэн автомобильная компания отправит на пенсию уже в этом году.

Seat откажется от минивэна Alhambra и завершит его производство в ближайшие дни. Преемника для автомобиля создавать не планируют, так как и Vokswagen Sharan.

В основе последнего находится платформа Alhambra и он тоже, как и последний будет снят с производства. Однако его выпуск планируют завершить ближе к концу года.

В модельном ряду SEAT Alhambra заменит новый кроссовер Tarraco, а Volkswagen возможно заменит Sharan электрическим минивэном из нового семейства ID.