Этот минивэн автомобильная компания отправит на пенсию уже в этом году.
Seat откажется от минивэна Alhambra
27.03.2020 22:36
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Seat откажется от минивэна Alhambra и завершит его производство в ближайшие дни. Преемника для автомобиля создавать не планируют, так как и Vokswagen Sharan.
В основе последнего находится платформа Alhambra и он тоже, как и последний будет снят с производства. Однако его выпуск планируют завершить ближе к концу года.
В модельном ряду SEAT Alhambra заменит новый кроссовер Tarraco, а Volkswagen возможно заменит Sharan электрическим минивэном из нового семейства ID.
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