Seat презентовала новое поколение модели Seat Leon

Seat провела презентацию нового поколения хэтчбека и универсала Leon. Это уже четвертое поколение модели, и оно уже построено на платформе от Volkswagen и будет предложено с гибридной силовой установкой.

Новика разработана на масштабируемой тележке MQB, которая лежит в основе многих моделей, входящих в состав концерна Volkswagen.

Со сменой платформы хэтчбек Leon стал немного больше, и теперь его размеры составляют: длина – 4368 мм, ширина – 1800 мм, высота — 1456 мм. Колесная база новинки выросла на 50 мм.

Публичная презентация семейства состоится на Женевском автосалоне. Там раскроют все особенности модели.

Сейчас известно, что Seat Leon будет предлагаться с литровым турбомотором мощностью 90 или 110 л.с. Также будет доступен 1,5-литровый трубодвигатель мощностью 130 и 150 л.с.

Самым мощным в линейке станет двухлитровый 190-сильный агрегат. Гибридные системы со стартер-генератором и 48-вольтовой бортовой сетью будут доступны с литровым и полуторалитровым ДВС.

Двухлитровый дизельный мотор в Leon будет доступен в версиях со 115 и 150-сильной отдачей.

Подзаряжаемый гибрид для модели создали на базе 1,4-литрового бензинового мотора, и он дополнен электрическим двигателем и блоком аккумуляторов на 13 кВт·ч.

Суммарная отдача гибридной силовой установки составит 240 л.с. Трансмиссия у гибрида будет доступна только роботизированная. На одной электротяге гибридный Leon сможет проехать до 37 км.

Seat Leon получил цифровую панель приборов, мультимедийную систему с 8,25 и 10-дюймовым экраном, и самые современные системы безопасности.