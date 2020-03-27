Продажи автомобилей в мире по итогам 2020 года может серьезно обвалится на фоне пандемии коронавируса.
Мировой авторынок может обрушиться почти на четверть в 2020 году
Один из самых крупных автомобильных рынков только в феврале показал падение более чем на 80%.
Речь идет о Китае, где и была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная новым типом коронавируса.
При этом Китай постепенно восстанавливается, а вот в других странах мира эпидемия только набирает обороты.
Эксперты консалтинговой компании LMC Automotive уже дали прогноз по автомобильному рынку.
Аналитики уверены, что мировой авторынок в этом году упадёт минимум на 15% до 76,6 млн проданных машин.
Однако, если ситуация с пандемией не стабилизируется, то падение может составить 23% — до 69,4 млн авто.
В итоги темпы падения автомобильного рынка могут оказаться в несколько раз больше, чем в годы мирового финансового кризиса.
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