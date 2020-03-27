GAC завершает сертификацию минивэна GAC GM8 в России

Китайская компания GAC намерена расширять свой модельный ряд на российском рынке, о чем ранее сообщалось неоднократно.

Одной из новинок, которая появится в нашей стране, станет минивэн GAC GM8 Он, как стало известно, уже проходит в России сертификацию.

Как сообщается, в продаже новый автомобиль должен появится ближе к началу лета.

Есть данные, что на российском рынке этот автомобиль предложат с двухлитровым турбированным ДВС, пару которому составит 8-скоростной автомат и переднеприводная система.

В продаже GAC GM8 должен появится в двух модификациях по предварительной цене – два миллиона рублей.