Китайская компания в кроссовере Geely Atlas Pro анонсировала новый полный привод.
Geely Atlas Pro получит электрический полный привод
25.03.2020 17:03
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Как рассказали в компании, они планируют внедрить не только в кроссовере, но и в других автомобилях новую полноприводную трансмиссию.
При этом Geely Atlas Pro станет первым с такой электрической системой полного привод. Премьера такой версии состоится 26 марта.
Как анонсировали в компании, автомобиль будет иметь 1,5-литровый ДВС с турбиной.
Он будет приводить в движение переднюю ось, тогда как задние колеса будут вращаться за счет новой системы с названием 48G BSG.
По сути это 48-вольтовый электродвигатель, который будет помогать при разгонах или при старте на скользком покрытии. Эта полноприводная система чем-то схожа на e-Four от Toyota.
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