Geely Atlas Pro получит электрический полный привод

Как рассказали в компании, они планируют внедрить не только в кроссовере, но и в других автомобилях новую полноприводную трансмиссию.

При этом Geely Atlas Pro станет первым с такой электрической системой полного привод. Премьера такой версии состоится 26 марта.

Как анонсировали в компании, автомобиль будет иметь 1,5-литровый ДВС с турбиной.

Он будет приводить в движение переднюю ось, тогда как задние колеса будут вращаться за счет новой системы с названием 48G BSG.

По сути это 48-вольтовый электродвигатель, который будет помогать при разгонах или при старте на скользком покрытии. Эта полноприводная система чем-то схожа на e-Four от Toyota.