Росстандарт 25 марта объявил о новом отзыве, организованном на территории РФ.
Свыше 5 тыс. автомобилей Porsche Macan отзывают в России
25.03.2020 16:54
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На этот раз в России отзывают автомобили марки Porsche Macan в количестве 5 114 экземпляров. Отзывными стали автомобили, реализованные в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года.
Причиной называют необходимость произвести замену сервисного люка топливного фильтра.
Как выяснилось, в автомобилях в худшем случае есть вероятность утечки и возгорания топлива, если есть контакт с источником воспламенения.
В работы в рамках сервисной акции будут проведены за счет компании. Владельцы отзывных машин получат уведомления о необходимости посетить сервисный центр.
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