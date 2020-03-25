Свыше 5 тыс. автомобилей Porsche Macan отзывают в России



На этот раз в России отзывают автомобили марки Porsche Macan в количестве 5 114 экземпляров. Отзывными стали автомобили, реализованные в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года.

Причиной называют необходимость произвести замену сервисного люка топливного фильтра.

Как выяснилось, в автомобилях в худшем случае есть вероятность утечки и возгорания топлива, если есть контакт с источником воспламенения.

В работы в рамках сервисной акции будут проведены за счет компании. Владельцы отзывных машин получат уведомления о необходимости посетить сервисный центр.