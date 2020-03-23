В немецкой компании рассказали, о новинках, которые готовятся к презентации.

Так, в этом году марка своим поклонникам покажет электрокар, а в 2022 году состоится дебют нового кроссовера Macan.

Porsche анонсировала премьеру двух новых моделей в рамках ежегодной конференции. Было сказано, что в конце 2020 года состоится премьера электрического универсала повышенной проходимости.

Речь идет о серийной версии Mission E Cross Turismo, представленной еще весной 2018 года. Для этой модели предложат установку, в составе которой будет два электромотора, расположенных на передней оси.

Суммарная отдача установки составит 600 л.с. Разгон будет осуществляться за 3,5 секунды, а запас хода составит 500 км. Второй новинкой от бренда станет кроссовер Macan новой генерации.

Уже известно, что он будет создан на новой платформе PPE (Premium Platform Electric). Разработка последней ведется совместно с Audi.