Составлен список самых «выносливых» бюджетных автомобилей

Автоэксперты в России рассказали об автомобилях, которые способны без поломок проехать более 400 тыс. километров.

При создании рейтинга рассматривали машины массового сегмента, то недорогие авто, способные проезжать более 100 тыс. километров.

О таких автомобилях рассказали специалисты «АвтоВзгляда», назвав наиболее надежные моторы. Так, самыми выносливыми недорогими автомобилями назвали модели марки Renault, у которых установлен двигатель объёмом 1,6 литра серии К с 8 или 16 клапанами.

Они могут без серьезных проблем проезжать более 400 тыс. км. Надежными назвали и силовые установки серии G4FC объемом 1,4 и 1,6 литра, устанавливаемые в автомобили марок KIA и Hyundai, включая модели KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris, Elantra, а также KIA Ceed, Soul и Cerato.

Не обошлось в рейтинге и без автомобилей Toyota с 2,5-литровым ДВС 2AR-FE, который хоть и капризен к качеству топлива, но способен служить несколько тысяч километров без серьезных поломок.

Этот ДВС можно встретить в таких популярных моделях как Toyota RAV4 и Toyota Camry.