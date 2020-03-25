Автоэксперты в России рассказали об автомобилях, которые способны без поломок проехать более 400 тыс. километров.
Составлен список самых «выносливых» бюджетных автомобилей
При создании рейтинга рассматривали машины массового сегмента, то недорогие авто, способные проезжать более 100 тыс. километров.
О таких автомобилях рассказали специалисты «АвтоВзгляда», назвав наиболее надежные моторы. Так, самыми выносливыми недорогими автомобилями назвали модели марки Renault, у которых установлен двигатель объёмом 1,6 литра серии К с 8 или 16 клапанами.
Они могут без серьезных проблем проезжать более 400 тыс. км. Надежными назвали и силовые установки серии G4FC объемом 1,4 и 1,6 литра, устанавливаемые в автомобили марок KIA и Hyundai, включая модели KIA Rio, Hyundai Creta и Solaris, Elantra, а также KIA Ceed, Soul и Cerato.
Не обошлось в рейтинге и без автомобилей Toyota с 2,5-литровым ДВС 2AR-FE, который хоть и капризен к качеству топлива, но способен служить несколько тысяч километров без серьезных поломок.
Этот ДВС можно встретить в таких популярных моделях как Toyota RAV4 и Toyota Camry.