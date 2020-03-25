Новый компактный кроссовер марки Kia был представлен в феврале в Индии в качестве прототипа, но еще тогда было сказано, что серийная версия появится до конца года.



Недавно автомобиль заметили во время тестирования в Индии, а теперь представители компании поделились информацией о том, когда планируются продажи Kia Sonet.

Так стало известно, что кроссовер Kia Sonet появится в продаже в августе. Ожидается, что модель в целом мало чем будет отличаться от прототипа.

Его линейка двигателей будет представлена агрегатами до 1,6 литра мощностью от 83 до 123 л.с. Среди трансмиссий будет механика, вариатор или робот.

Система привода на все колеса для автомобиля не предусмотрена. Сборку Kia Sonet организуются на новом заводе компании в Индии, откуда будут осуществляться поставки и на другие рынки.