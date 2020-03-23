Обновленный Hyundai Solaris добрался до российских дилеров

В прошлом месяце Hyundai официально представила обновленный седан и озвучила на него стоимость.



Первые партии рестайлингового Hyundai Solaris уже отправили дилерам. Автомобили стали появляться в автосалонах по всей стране.

При этом есть данные, что пока экземпляры в комплектации Active, поставляются только по заказам клиентов. То есть полноценные живые продажи этой версии пока не стартовали, пишете портал Wroom.ru.

Напомним, что в базовом исполнении автомобиль стал дороже на 9 тыс. рублей в отличие от предшественника и предлагается по цене от 765 000 рублей.

При этом седан в других комплектациях купить можно без проблем.