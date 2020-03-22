Концерн GAC начал продажи конкурента Renault Arkana

GAC начал прием заказов на купеобразный кроссовер GS4 Coupe, который имеет большое сходство с Renault Arkana.

В КНР GS4 Coupe предлагается с 1,5-литровым 169-сильным турбомотором и механический или автоматической трансмиссией. Привод у новинки только передний.

Позже GAC начнет продажи гибридного кроссовера GS4 PHEV. Под капотом этой модели установлен 1,5-литровый бензиновый мотор и электрический двигатель.

Суммарная отдача силовой установки составляет 200 л.с. На одной электрической тяге кроссовер проедет до 50 км.

GS4 Coupe в дилерских центах сейчас можно заказать по цене от 89 800 юаней, что в пересчете 990 тыс. рублей. Стоимость гибридной модели пока не озвучивают.