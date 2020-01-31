GAC в марте начнет продажи конкурента Renault Arkana

Китайская компания в первый месяц весны выведет на китайский рынок новые версии своего кроссовера GS4.



Среди новых модификаций будут версии GS4 Coupe и GS4 PHEV. Последний представляет собой гибридную версию кроссовера, а GS4 Coupe это купеобразная версия модели.

Последняя имеет сходство с Renault Arkana и если бы она вышла на рынок России, то и позиционировалась как конкурент этой модели.

Между тем обычный GAC GS4 ожидается на российском рынке. Купеобразный кроссовер GAC GS4 Coupe получил длину 4 500 мм, а его внешность отличается от обычной версии.

В движение эта новинка будет приводиться полуторалитровым 169-сильным двигателем. Он будет работать с шестискоростной механикой или автоматом, которые передают крутящий момент на переднюю ось.

Гибридный вариант кроссовера предложат с установкой на базе 1,5-литрового 150-сильного ДВС, который дополнит один электродвигатель.

Суммарная отдача установки составит 200 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 300 Нм. Заявленный расход топлива составляет 1,3 литра на 100 км пути. Предварительная стоимость кросс-купе составит 89 800 юаней или 816 тыс. рублей.