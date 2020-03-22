Составлен топ-3 популярных дизельных кроссоверов в России

Российские эксперты рассказали о кроссоверах с дизельными моторами, которые пользуются повышенным спросом на автомобильном рынке.

Рейтинг топ-3 популярных дизельных кроссоверов в России был составлен экспертами «Автоновости Дня», которые на первое место выделили модель Renault Duster.

Впрочем, это не удивительно, ведь Дастер с дизельным мотором является одним из самых доступных предложений на рынке.

К тому же 109-сильный мотор модели потребляет пять литров топлива на 100 км пути.

На втором месте Топ-3 самых популярных дизельных кроссоверов оказался Hyundai Santa Fe с турбированным 2,2-литровым агрегатом с отдачей 200 л.с. и расходом топлива до 7,5 литра.

Ну и замыкает список Kia Sorento Prime с дизельным 2,2-литровым агрегатом мощностью 200 л.с. у этого кроссовера расход топлива не превышает 8 литров.