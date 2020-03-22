Российские журналисты задались вопросом, сколько стоили бы автомобили в СССР при пересчете на российские рубли.

Для этого было принято решение использовать показатели прожиточного минимума в период с 1965 по 1975 год (40 рублей) и прожиточный минимум в России на 2020 год (11 185 рублей).

Таким образом у журналистов «Российской газеты» получилось, что 1 советский рубль эквивалентен 279 600 рублей.

Итак, ВАЗ-2101 в 1974 году был оценен в 5 620 рублей или 1 470 696 рублей сегодня, то есть за эту сумму уже можно купить неплохую иномарку типа Skoda Octavia или Renault Arkana.

Модель ЗАЗ-966 продавали за три тысячи советских рублей, а это сегодня было бы 838 800 рублей. За эти деньги уже можно купить Renault Sandero или Sandero Stepway, а также среднюю комплектацию Kia Picanto.

Еще один автомобиль — «Москвич-412» в 1975 году предлагали за 4 945 рублей, а сегодня такая машина могла обойтись в 1,38 млн рублей, а это новый Hyundai Elantra или Kia Cerato.

Если говорить о стоимости «Волги» ГАЗ-21, то ее стоимость в последний год выпуска составляла 8,5 тыс. рублей, а сейчас это было бы 2 376 600 рублей.

За эти деньги можно купить в России Toyota Camry или Skoda Superb, причем первый можно выбрать даже в топовом исполнении,