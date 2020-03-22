Toyota в феврале увеличила продажи на рынке РФ на 17%

Объёмы проданных автомобилей стали больше не только в феврале, но и за первые два месяца года.

В прошлом месяце дилеры японской марки в России реализовали 8 239 автомобилей, а это на 17% больше. За период январь-февраль 2020 года объёмы продаж составили 14 644 ед., что на 18% больше.

Бестселлером марки в феврале стал кроссовер RAV4, популярность которого выросла в два раза. Этот кроссовер был продан в количестве 3 684 шт.

Второй результат показал седан Camry – 1 425 ед., что на 18% хуже.