Российские аналитики опубликовали результаты нового исследования, в котором изучали остаточную стоимость кроссоверов подсегмента SUV (C).
Наваны лидеры по остаточной стоимости в сегменте кроссоверов
05.03.2020 20:00
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В нем лидером оказался японский Toyota RAV4, у котором остаточная стоимость через три года составляет 81,84%.
То есть за три года с момента покупки автомобиль потеряет в цене всего 18%. На второй строчке рейтинга оказался Mazda CX-5 с остаточной стоимостью 81,75%.
В тройку лидеров вошел Hyundai Tucson, который сохраняет 79,77% от первоначальной стоимости.
Как отмечают аналитики «Автостат», кроссовер Toyota RAV4 является ялидером не только среди трех летних, но и среди пятилетних автомобилйе сегмента.
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