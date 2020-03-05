Наваны лидеры по остаточной стоимости в сегменте кроссоверов

В нем лидером оказался японский Toyota RAV4, у котором остаточная стоимость через три года составляет 81,84%.

То есть за три года с момента покупки автомобиль потеряет в цене всего 18%. На второй строчке рейтинга оказался Mazda CX-5 с остаточной стоимостью 81,75%.

В тройку лидеров вошел Hyundai Tucson, который сохраняет 79,77% от первоначальной стоимости.

Как отмечают аналитики «Автостат», кроссовер Toyota RAV4 является ялидером не только среди трех летних, но и среди пятилетних автомобилйе сегмента.