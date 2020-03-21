Данные о появлении кросс-купе Audi Q5 опубликовали зарубежные журналисты, ссылаясь на свои источники в компании.

Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии, чтобы составить конкуренцию моделям BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.

По некоторым данным, такая версия появится у кроссовера после рестайлинга обычного кроссовера.

Можно предположить, что внешне новинка будет отличаться лишь типом кузова, тогда как дизайн и моторная гамма будут идентичны обычному Audi Q5.

По предварительным данным, обновленный кроссовер и его новая версия будут представлены уже этой осенью.