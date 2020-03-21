Данные о появлении кросс-купе Audi Q5 опубликовали зарубежные журналисты, ссылаясь на свои источники в компании.
Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии
21.03.2020 20:27
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Кроссовер Audi Q5 выйдет в купеобразной версии, чтобы составить конкуренцию моделям BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
По некоторым данным, такая версия появится у кроссовера после рестайлинга обычного кроссовера.
Можно предположить, что внешне новинка будет отличаться лишь типом кузова, тогда как дизайн и моторная гамма будут идентичны обычному Audi Q5.
По предварительным данным, обновленный кроссовер и его новая версия будут представлены уже этой осенью.
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