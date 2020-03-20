Hongqi обновил премиум-седан Hongqi H5 на базе Mazda 6

Недавно премиальная марка из Китая провела презентацию нового роскошного седана, о чем портал «ТвоёАвто» писал ранее.



Наряду с выходом новых моделей, в компании не забывают обновлять и существующие модели. К слову, автопроизводитель сейчас активно развивается, а в прошлом году ему в Китае удалось удвоить свои продажи.

Итак, Hongqi обновил премиум-седан Hongqi H5, созданный на базе Mazda 6. Впрочем, обновление не сильно затронуло внешность, и вероятно салон (фотографии интерьера бренд не предоставил).

При этом серьезные изменения произошли в моторной гамме. Теперь линейка двигателей представлена не только 1,8-литровым 178-сильным, но и 1,5-литровым 169-сильным агрегатом.

При этом у старого мотора мощность подняли до 197 лошадиных сил. О стоимости, комплектациях и других обновлениях в компании умалчивают. Можно предположить, что седан станет дешевле за счет появления менее мощной силовой установки.