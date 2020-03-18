Согласно отчётным данным, китайская Hongqi удвоила продажи автомобилей в Китае за первые два месяца года, когда было реализовано 16 382 роскошных автомобиля.

В феврале этого года автопроизводитель реализовал 3 754 машины, что на треть выше, чем годом ранее.

Между тем материнская компания FAW в прошлом году выполнила свои планы по объёмам продаж, реализовав 100 тыс. автомобилей Hongqi, а в планах на 2020 году – 200 тыс. автомобилей, тогда как к 2025 году объёмы продаж должны составит уже 600 тыс. экземпляров.