Покупатели Hongqi H9 смогут получить эксклюзивный Huawei P40 Pro

Китайская марка Hongqi, которая выпускает роскошные автомобили, приняла участие в создании эксклюзивной версии нового флагманского смартфона Huawei P40 Pro.

Флагман официально еще не представлен, но уже известно, что у него будет эксклюзивная версия. Судя по утечкам в Сети, новинку предложат клиентам роскошного седана Hongqi H9.

Впрочем, впервые упоминание о спецверсии Huawei P40 Pro исходило от китайского автопроизводителя в рекламе Hongqi H9.

Можно предположить, что помимо флагманских характеристик, новый смартфон созданный совместно с Hongqi будет иметь эксклюзивное оформление корпуса.

В целом же смартфоном Huawei P40 Pro владельцы седана смогут управлять разными функциями автомобиля.