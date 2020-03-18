Китайская марка Hongqi, которая выпускает роскошные автомобили, приняла участие в создании эксклюзивной версии нового флагманского смартфона Huawei P40 Pro.
Покупатели Hongqi H9 смогут получить эксклюзивный Huawei P40 Pro
18.03.2020 19:21
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Флагман официально еще не представлен, но уже известно, что у него будет эксклюзивная версия. Судя по утечкам в Сети, новинку предложат клиентам роскошного седана Hongqi H9.
Впрочем, впервые упоминание о спецверсии Huawei P40 Pro исходило от китайского автопроизводителя в рекламе Hongqi H9.
Можно предположить, что помимо флагманских характеристик, новый смартфон созданный совместно с Hongqi будет иметь эксклюзивное оформление корпуса.
В целом же смартфоном Huawei P40 Pro владельцы седана смогут управлять разными функциями автомобиля.
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