Nissan запатентовал в РФ название нового электрокроссовера

Nissan в России запатентовала название своего электрического кроссовера Ariya.

Эту модель в качестве концепта представили в октябре 2019 года. Показ электрокара состоялся на Токийском автосалоне.

Еще в начале года «Твоё Авто» сообщало, что в электрический кроссовер может появится в России.

Напомним, Nissan Ariya создан на платформе EVP. Длина представленного концепта составляет – 4600 мм, ширина – 1920 мм, а высота – 1 630 мм.



В Nissan Ariya установили два электрических мотора, за счет которых привод у модели полный.

Ariya еще был оснащен полуавтоматической системой вождения ProPILOT 2.0, а также рядом современных систем безопасности и помощи водителю.

Данные про силовую установку на презентации электрокроссовера раскрывать не стали, но было сказано что на одном заряде модель проедет до 480 км.