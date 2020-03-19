Новая отзывная кампания согласована с Росстандартом, на сайте которого и говорится о необходимости отправить машины на сервис.

АвтоВАЗ отзывает более 1,2 тыс. автомобилей Lada Xray, которые были проданы в период с сентября 2019 года по февраль этого года.

В общей сложности отзывными стали 1 278 автомобилей, у которых требуется проверка трассировки жгута, а при необходимости произведут его закрепление.

Работы в рамках отзыва будут проведены за счет автопроизводителя.