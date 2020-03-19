Очень точную копию нового Kia Sorento напечатали на 3D-принтере

На 3D-принтере была создана копия нового поколения корейского внедорожника. Художник Ли Санг-Вон с высокой детализацией распечатал Kia Sorento.

Эту модель накануне представили в Европе, и она впервые получила гибридную силовую установку и ряд современных систем.

При создании компьютерной модели для печати автор использовал цифровые чертежи кроссовера, которые предоставил сам автопроизводитель.

Художник не просто напечатал макет кроссовера, ведь в нем рабочая оптика, «поворотники» и даже панель приборов, на которой загораются указатели при включении с пульта габаритов и «поворотников».

