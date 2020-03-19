На 3D-принтере была создана копия нового поколения корейского внедорожника. Художник Ли Санг-Вон с высокой детализацией распечатал Kia Sorento.
Очень точную копию нового Kia Sorento напечатали на 3D-принтере
19.03.2020 08:50
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Эту модель накануне представили в Европе, и она впервые получила гибридную силовую установку и ряд современных систем.
При создании компьютерной модели для печати автор использовал цифровые чертежи кроссовера, которые предоставил сам автопроизводитель.
Художник не просто напечатал макет кроссовера, ведь в нем рабочая оптика, «поворотники» и даже панель приборов, на которой загораются указатели при включении с пульта габаритов и «поворотников».
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