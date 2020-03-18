Производство легковушек в России в феврале упало на 12%

Как выяснилось, в феврале на автозаводах РФ выпустили 117,9 тыс. авто, что на 12% меньше, чем годом ранее.

Падение объёмов производства наблюдается и за период январь-февраль, когда было произведено 212 тыс. легковушек, что на 14,1% меньше.

Также в отчете указано, что за два месяца 2020 года с конвейера сошло 14,1 тыс. грузовых автомобилей, что на 13,7% меньше.