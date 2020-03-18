Производство на автозаводах остановят в Европе из-за коронавируса

Об временно закрытии производственных площадок ранее заявили Volkswagen AG, Daimler, Ford, Fiat Chrysler Automobiles, PSA Group и Renault.

Одной из последних компаний, которая прекращает выпуск машин, стала Volvo Cars. Представители автогиганта объявили о закрытии завод в бельгийском заводе Генте, где производят Volvo XC40 и XC60.

Чуть позже планируется закрытие предприятия в Швеции, но пока он работает. Также продолжает работу и американский завод шведского бренда, а автозавод в Малайзии до сих пор не открыли.

Все конвейеры остановила в Европе и японская компания Toyota, а также немецкая BMW. Последняя также закрывает предприятие в Южной Африке.

Таким образом, в Европе остаются единичные автомобильные предприятия, которые пока еще выпускают машины. Но в связи с пандемией коронавируса их тоже ждет временное закрытие.