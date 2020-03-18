В РФ на 36% увеличились продажи китайских автомобилей

Об этом стало известно благодаря опубликованной статистике по продажам машин за февраль.

Несмотря на падение автомобильного рынка России в целом, китайские автомобили показали положительную динамику.

Продажи китайских автомобилей в РФ увеличились на 36% и составили 3 208 экземпляров.

Лидером на рынке остается бренд Haval, выпускающий на предприятии в Тульской области три модели, две из которых молодежные и создавались в первую очередь для нашего рынка.

Продажи машин этого бренда составили 1 220 ед., что на 127% больше. На втором месте по популярности располагается Geely с результатом 753 шт., что на 43%.

Третий результат показала марка Chery – 457 шт., что на 7% больше. Марка Changan показала шестикратный рост, когда продала в феврале 431 автомобиль. В пятерке лидеров оказался Lifan (123 ед.; -73%).