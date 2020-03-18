В России запатентовали новое поколение Nissan Juke



Недавно новый Nissan Juke запатентовали в России. Его изображения появились в открытой базе Роспатента.

Вероятно, это только формальный патент дизайна автомобиля, так как не факт, что кроссовер снова появится в России.

Как известно, его продажи были прекращены еще летом прошлого года, а продлевать ОТТС компания не стала.

Не исключено, что его продажи в России возобновлять даже после смены поколений не планируют. В прошлом году его поставки осуществлялись из Великобритании, а низкий спрос стал причиной его ухода с рынка.

Сейчас модельный ряд марки в России представлен только моделями, выпускаемыми на российских предприятиях, а это Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano.