Новое, второе по счету поколение кроссовера было представлено осенью прошлого года.
В России запатентовали новое поколение Nissan Juke
18.03.2020 19:29
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Недавно новый Nissan Juke запатентовали в России. Его изображения появились в открытой базе Роспатента.
Вероятно, это только формальный патент дизайна автомобиля, так как не факт, что кроссовер снова появится в России.
Как известно, его продажи были прекращены еще летом прошлого года, а продлевать ОТТС компания не стала.
Не исключено, что его продажи в России возобновлять даже после смены поколений не планируют. В прошлом году его поставки осуществлялись из Великобритании, а низкий спрос стал причиной его ухода с рынка.
Сейчас модельный ряд марки в России представлен только моделями, выпускаемыми на российских предприятиях, а это Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano.
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