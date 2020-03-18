В Европе продажи LADA в феврале снизились на 60%

Впрочем, в падении продаж российских автомобилей ничего удивительного нет, ведь «АвтоВАЗ» прекратил поставки в Европу своей продукции.

Это связано с тем, что машины требуют доработки для соответствия экологическим стандартам.

Однако ранее в компании заявили, что LADA вернутся на европейский рынок, но немного позже.

Как выяснили аналитики из «Автостата», в феврале ЕС было продано всего 190 новых Лад, а это на 60,4% меньше.

С начала года объёмы продаж составили 376 ед., что на 52,6% меньше.