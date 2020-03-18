Впрочем, в падении продаж российских автомобилей ничего удивительного нет, ведь «АвтоВАЗ» прекратил поставки в Европу своей продукции.
В Европе продажи LADA в феврале снизились на 60%
18.03.2020 18:57
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Это связано с тем, что машины требуют доработки для соответствия экологическим стандартам.
Однако ранее в компании заявили, что LADA вернутся на европейский рынок, но немного позже.
Как выяснили аналитики из «Автостата», в феврале ЕС было продано всего 190 новых Лад, а это на 60,4% меньше.
С начала года объёмы продаж составили 376 ед., что на 52,6% меньше.
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