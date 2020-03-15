АвтоВАЗ выпустит обновленную Lada Largus Cross

Обновленная Lada Largus Cross получит переднюю часть в фирменном стиле «x-face», который сейчас можно встретить только в Vesta, XRAY и Granta.

Ожидается, что его еще применят в рестайлинговой Chevrolet Niva, так как теперь эта модель полностью принадлежит «АвтоВАЗу».

Сейчас на линии В0 продолжается сборка обновлённой Lada Largus. Все выпущенные модели будут направлены на испытания.

Недавно на линии были собраны четыре экземпляра Lada Largus Cross. Эта модель будет отличаться оригинальной решеткой радиатора и глянцевым пластиковым обвесом, пишет «Лада.онлайн».

Ожидается, что презентация Lada Largus FL состоится в конце лета на Международном Московском автосалоне.