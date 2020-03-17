Четверть россиян отказалась от покупки автомобиля

Это выяснили в ходе опроса, проведенного на территории РФ.

Опрос провел портал Авто Mail.ru, а подведя итоги выяснилось, что уже четверть россиян приняли решение не покупать автомобиль в этом году.

Большинство респондентов уверены, что стоимость машин продолжит изменяться в большую сторону. Это связано с изменением курсов валют из-за падения цен на нефть.

9% россиян планируют покупку автомобиля в этом году и стараются приобрести его как можно быстрее. Еще 4,6% планируют менять машину несмотря на изменение стоимости.

Нашлись и россияне, которые не планировали покупку авто, но из-за роста цен задумались над этим вопросом.

А вот 6,5% респондентов заявили, что успели купить машины до обвала рубля.