Об этом рассказали в пресс-службе компании 17 марта, уточняя, что поставки коммерческих автомобилей в Россию из Европы осуществляются в штатном режиме.

Также сообщается, что никаких изменений в текущих условиях работы с дилерами до конца месяца не планируется. Таким образом, Volkswagen «заморозил» цены на LCV в РФ до конца марта.

За этот период в компании решат, если ли необходимость изменения цен, и если решение примут, то ценники перепишут с 1 апреля.